Vasco vence o Brusque em São Januário e se aproxima do G-4 da Série B

No fechamento da sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, buscando se recuperar na tabela de classificação, o Vasco recebeu o surpreendente Brusque em São Januário na noite deste domingo. Em um jogo com emoção até o fim, o time cruzmaltino fez o dever de casa, superando os catarinenses por 2 a 1 e pegando o elevador na competição nacional.

Com a segunda vitória em casa, o Vasco chegou a 10 pontos conquistados e pulou para a sexta colocação na tabela de classificação, enquanto o Brusque estacionou nos mesmos 10 pontos e caindo para a sétima posição.

O primeiro tempo foi todo do Vasco. Precisando vencer para se recuperar na tabela de classificação, o Vasco se lançou ao ataque e criou boas chances para abrir o placar, mas sem objetividade.

Quase abriu o placar aos 26 minutos, quando Lucão cobrou o tiro de meta na cabeça de MT, que de primeira tocou para Cano. O artilheiro dominou e tocou para Morato, que sozinho acabou chutando para fora.

O time catarinense teve apenas duas boas chances. Uma aos 44 minutos, quando Edu cabeceou para uma boa defesa de Lucão e aos 47, com Alex Ruan, que chutou para fora em uma bobeira da defesa.

Na volta para o segundo tempo, o Vasco seguiu tentando abrir o placar e tendo as melhores chances. Aos 17 minutos, a insistência do Vasco surtiu efeito quando Morato achou o artilheiro Germán Cano no meio da área, que não desperdiçou a chance e fez 1 a 0.

Após abrir o placar, o Vasco deixou de pressionar o Brusque como antes e abriu espaço para os catarinenses. Num contra-ataque pela esquerda, Edu recebeu sozinho na área e de coxa fez para o Brusque, deixando tudo igual no placar aos 34 minutos.

Pouco depois, o Brusque ainda teve um pênalti não marcado em uma disputa de Castán com Gabriel Taliari. O jogo, porém, teve ainda mais emoção em seu final. Após cruzamento na área, a bola sobrou para Léo Matos, que na cara do gol dominou e colocou para o fundo da rede, fazendo 2 a 1 para o Vasco aos 42 minutos.

Os times voltam a campo pela Série B na quarta-feira. Enquanto o Vasco vai até Goiânia para encarar o Goiás, na Serrinha, a partir das 19h, o Brusque entra em campo um pouco mais cedo, às 17h, quando recebe o Brasil de Pelotas no estádio Augusto Bauer.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 1 BRUSQUE

VASCO - Lucão; Léo Matos, Ernando, Leandro Castán e Riquelme (Sarrafiore); Andrey, Galarza (Gabriel Pec) e Marquinhos Gabriel (Daniel Amorim); MT (João Pedro), Morato (Léo Jabá) e Cano. Técnico: Marcelo Cabo.

BRUSQUE - Jefferson Paulino; Toty, Claudinho, Ianson e Airton; Fillipe Soutto (Jhon Cley), Zé Mateus, Diego Mathias (Gabriel Taliari) e Thiago Alagoano; Edu (Juliano) e Alex Ruan (Bruno Lopes). Técnico: Jerson Testoni

GOLS - Cano aos 17, Edu aos 34 e Léo Matos aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Salim Fende Chavez (SP)

CARTÕES AMARELOS - Germán Cano, Leandro Castán, Léo Matos, Daniel Amorim (Vasco); Diego Mathias, Thiago Alagoano, Jerson Testoni, Bruno Lopes (Brusque)

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados

LOCAL - Estádio de São Januário, no rio de Janeiro (RJ).