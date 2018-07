Vasco vence o Luverdense na estreia de Joel Santana

Joel Santana estreou com vitória nesta terça-feira em sua quinta passagem como técnico do Vasco. Jogando no estádio de São Januário, no Rio, o time carioca aplicou 2 a 0 no Luverdense, com gols de Rodrigo e Maxi Rodriguez, pela 21.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado positivo, se manteve na quarta posição, mas abriu vantagem de quatro pontos (38 a 34) para a Ponte Preta, a quinta colocada.

Mesmo com apenas um treino antes da partida, Joel Santana promoveu mudanças no time. E duas delas surtiram o efeito esperado. No gol, Jordi fez a sua primeira partida como titular e foi aplaudido pela torcida a cada intervenção - Douglas Silva, reserva imediato de Martin Silva, que está com a seleção uruguaia, assistiu do banco de reservas. A outra mudança foi a entrada de Jhon Cley no meio de campo.

Foi do jogador a primeira boa chance da partida. Aos 15 minutos, o meia chutou da entrada da área e Gabriel Leite fez grande defesa. Mas o goleiro não teve a mesma sorte três minutos mais tarde, quando o zagueiro Rodrigo aproveitou sobra de bola após cobrança de escanteio e, de cabeça, abriu o marcador para o Vasco.

A vitória parcial do time carioca fez o Luverdense voltar com mudanças para a etapa final. O técnico Júnior Rocha sacou Clécio, que havia entrado no decorrer do primeiro tempo, e colocou o atacante Léo em campo. A mudança permitiu que Lê, que estava isolado na frente, passasse a ter com quem tramar jogadas de ataque.

Mas, ao mesmo tempo, deu ao Vasco a chance do contragolpe. Com bom toque de bola e saídas rápidas, o time carioca passou a insistir na jogada. Até que, aos 15 minutos, Diego Renan escapou pela direita e tocou para Douglas dar bela assistência para Maxi Rodriguez ampliar.

Depois disso, o jogo seguiu aberto, mas com poucas chances claras de gol. O Luverdense se jogou mais ainda ao ataque, mas não criou nenhuma chance clara. Joel Santana, com a vitória praticamente assegurada, tratou de poupar o time. E saiu de sua primeira partida com uma vitória tranquila.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 x 0 LUVERDENSE

VASCO - Jordi; Diego Renan, Rodrigo, Douglas Silva e Lorran; Guiñazu, Fabrício, Jhon Cley, Douglas e Maxi Rodriguez (Edmilson); Kleber (Thalles).

Técnico: Joel Santana.

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Michel Bertasso (Clécio)(Léo), Montoya, Braga e Paulinho; Carlão, Jean Patrick, Gilson, Samuel e Washington (Rubinho); Lê.

Técnico: Júnior Rocha.

GOLS - Rodrigo, aos 18 minutos do primeiro tempo; Maxi Rodriguez, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kleber (Vasco); Jean Patrick e Léo (Luverdense).

ÁRBITRO - Marcos André Gomes da Penha (ES).

RENDA - R$ 144.620,00.

PÚBLICO - 7.438 pagantes.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Outros jogos - Em Fortaleza, o Ceará fez valer o fator casa e derrotou o América-MG por 5 a 2, na Arena Castelão, em Fortaleza. Para isso, contou com mais uma atuação destacada do atacante Magno Alves e do meia Eduardo, que marcaram dois gols cada - Sandro fez o outro.