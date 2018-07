Vasco vence o Olaria e se classifica à final da Taça Rio

RIO - O Vasco não teve atuação convincente, mas festejou a classificação para a final da Taça Rio ao derrotar o Olaria por 1 a 0, neste sábado, no Engenhão. A equipe cruzmaltina vai enfrentar o vencedor do clássico entre Flamengo e Fluminense, que será realizado neste domingo, na decisão do segundo turno do Campeonato Carioca.

Antes do apito inicial, o atacante Alecsandro previu um jogo duríssimo para o Vasco. "O adversário é difícil e não chegou a uma semifinal à toa. Tem a defesa menos vazada". Realmente, o Olaria demonstrou qualidade e não foi presa fácil. Começou a partida jogando de igual para igual contra o favorito Vasco, que marcava bem, mas não finalizava.

Irritada com o excesso de passes errados, a torcida cruzmaltina chegou a vaiar o lateral-direito Allan. O meia Felipe não gostou disso e, com gestos, pediu aplausos para o jovem jogador, visivelmente nervoso em campo. Aos 36 minutos, o Vasco levou um susto: o atacante Felipe acertou um belo chute no travessão.

ESPN - VÍDEO: Vasco espanta a zebra, vence o Olaria e decide a Taça Rio após 7 anos

Pouco depois, o time de São Januário respirou aliviado: o zagueiro Thiago Eleotério deu passe errado e a bola caiu nos pés do volante Fellipe Bastos, que fez um belo lançamento para o atacante Eder Luís. Este driblou o goleiro Henrique e tocou para o fundo da rede.

Depois de bom início de segundo tempo, o Vasco recuou, deixou o Olaria crescer e passou sufoco: o goleiro Fernando Prass evitou o empate com duas defesas difíceis. Prontamente, o técnico Ricardo Gomes tirou o atacante Eder Luis, até ali o melhor em campo, e pôs Bernardo. Ouviu gritos de "burro". Minutos depois, Bernardo sofreu pênalti e ele mesmo desperdiçou a cobrança - a bola bateu no travessão. Mas a vitória não escapou.

VASCO - 1 - Fernando Prass; Allan (Eduardo Costa), Dedé, Anderson Martins e Ramon; Rômulo, Fellipe Bastos, Felipe e Diego Souza; Eder Luis (Bernardo) e Alecsandro (Elton). - Ricardo Gomes.

OLARIA - 0 - Henrique; Ivan, Thiago Eleotério, Rafael e Amarildo; David (Renato), Renan (Valpaços), Danilo (Nicolas) e Victor; Felipe e Waldir. - Cleimar Rocha.

Gol - Eder Luís, aos 37 minutos do primeiro tempo. Cartões amarelos - Felipe e Fellipe Bastos (Vasco); Amarildo, Thiago Eleotério, Renan, Ivan e Henrique (Olaria). Árbitro - Patrice Maia. Renda e público - Não disponíveis. Local - Estádio Olímpico João Havelange (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ).