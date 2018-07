Vasco vence o Sport e deixa a lanterna do Campeonato Brasileiro

O Vasco venceu o Sport por 2 a 1 neste domingo, no Maracanã, e deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro após nove rodadas. O time carioca agora está em 19º lugar com os mesmos 23 pontos do Joinville, que assumiu a última colocação. Os visitantes caíram para a 11ª posição, com 37.

Em situação desesperadora na competição, o Vasco entrou em campo com uma postura bastante ofensiva e logo a um minuto abriu o placar. Madson cruzou para Nenê, o atacante dominou e chutou. A bola desviou no lateral Ferrugem e enganou o goleiro Danilo Fernandes, que nada pôde fazer.

Depois disso, o time carioca ainda teve um gol anulado de Serginho e perdeu grande oportunidade com Rafael Silva, aos 11 minutos, que ficou cara a cara com o goleiro do Sport, mas finalizou para fora.

O visitante, aos poucos, melhorou em campo e a partir dos 25 minutos passou a criar mais chances de gol. Tanto que aos 39 minutos empatou. Marlone lançou Elber na área, que apareceu nas costas da defesa e finalizou, deixando 1 a 1.

Assim como no primeiro tempo, o Vasco foi para a etapa final disposto a marcar e passar novamente à frente no placar. Aos três minutos, Andrezinho cobrou escanteio e o zagueiro Rafael Vaz testou forte no canto esquerdo de Danilo Fernandes, deixando o placar por 2 a 1.

O jogo seguiu equilibrado e com o Sport tocando bastante a bola. Aos 29 minutos quase o time pernambucano empatou. Ferrugem cruzou na medida para Hernane. O atacante se antecipou à defesa e chutou para fora. O Vasco se defendeu e antes do apito final ainda perdeu grande chance com Nenê. Herrera recebeu na área e acertou a trave. No rebote, Nenê, sem marcação, finalizou de esquerda e mandou a bola para fora.

O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o São Paulo, no Morumbi, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão enfrentará o Flamengo, domingo, às 16 horas no Maracanã. No mesmo dia e horário o Sport recebe a Chapecoense, na Ilha do Retiro, em Recife.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 2 X 1 SPORT

VASCO - Martín Silva; Madson, Luan, Rafael Vaz e Júlio César; Serginho (Jomar), Bruno Gallo, Andrezinho e Nenê (Lucas); Rafael Silva (Herrera) e Leandrão. Técnico: Jorginho.

SPORT - Danilo Fernandes; Ferrugem, Matheus Ferraz, Durval e Renê (Danilo); Rithely, Neto Moura (Régis), Elber e Marlone; Maikon Leite (Hernane) e André. Técnico - Daniel Paulista (interino).

GOLS - Nenê, 1º minuto e Elber, aos 39 minutos do primeiro tempo. Rafael Vaz, aos três minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (SC).

CARTÕES AMARELOS - Rafael Vaz e Serginho (Vasco); Danilo (Sport).

RENDA - R$ 591.020,00.

PÚBLICO - 19.128 pagantes (22.227 presentes).

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).