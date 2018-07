Vasco vence o Volta Redonda e continua 100% no Campeonato Carioca

RIO - Em 2011 foram quatro derrotas seguidas para começar a temporada. Em 2012, o Vasco manteve nesta quarta-feira a campanha perfeita no Campeonato Carioca, com seis vitórias em seis jogos. A vítima da vez foi o Volta Redonda, que apanhou por 3 a 0, em São Januário - resultado que interessava ao rival Fluminense.

Mais uma vez o destaque foi Alecsandro. O atacante marcou dois gols e deu assistência para outro. O camisa 9 do Vasco parece motivado com a sombra do equatoriano Carlos Tenório e já tem oito gols em sete partidas na temporada. O resultado garantiu a primeira colocação no Grupo B aos vascaínos.

Mas foi o Volta Redonda, que buscava a classificação para as semifinais do turno, que começou pressionando com duas perigosas chegadas, uma delas um toque de letra de Robson na trave. Mas Alecsandro pacificou as coisas aos 14 minutos. Fellipe Bastos cruzou e o atacante escorou. Três minutos depois, Alecsandro lançou William Barbio para o segundo gol. Aos 38, fatura liquidada. Pênalti de Robson em Thiago Feltri. Alecsandro bateu bem: 3 a 0.

"Encarei essa partida como final de Copa do Mundo. Tive a oportunidade e estou aproveitando", vibrou Barbio, atacante vindo do Nova Iguaçu de bom desempenho no jogo.

SEGUNDO TEMPO

O ritmo caiu após o intervalo, natural com o Vasco já classificado e em vantagem elástica no marcador. Diante da calma adversária, o time da Cidade do Aço se reanimou e buscou o gol de honra. Mas foi incapaz de criar uma chance nítida sequer e o jogo caminhou passivamente para o apito final.

FICHA TÉCNICA

VASCO 3 x 0 VOLTA REDONDA

VASCO - Fernando Prass; Fagner, Dedé, Rodolfo e Thiago Feltri (Max); Eduardo Costa, Fellipe Bastos, Juninho Pernambucano e Bernardo (Jonathan); William Barbio (Kim) e Alecsandro. Técnico: Cristóvão Borges.

VOLTA REDONDA - Douglas; Marquinhos (Murilo), Naldo, Robson e Tiago Costa; Rodrigo Thiesen, Juninho (Roberto), Glauber e Jhonnattann; João Paulo (Rafael Granja) e Joabe. Técnico: Ricardo Drubscky.

GOLS - Alecsandro, aos 14 e aos 38 (pênalti), e William Barbio, aos 17 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fellipe Bastos e Rodolfo (Vasco); Naldo, João Paulo e Roberto (Volta Redonda).

ÁRBITRO - Marcelo Venito Pacheco.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).