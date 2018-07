Vasco vence Remo por 2 a 1 e fica perto da vaga na Copa São Paulo

SÃO PAULO - O Vasco ficou mais perto da classificação para o mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao derrotar neste domingo o Remo (PA) por 2 a 1, na cidade de Taubaté, em partida válida pela segunda rodada do Grupo O da competição. Com o resultado, a equipe carioca chegou aos seis pontos, com 100% de aproveitamento. A equipe volta a jogar na quarta-feira, às 14 horas, contra o Taubaté.

Assim como aconteceu na estreia, quando derrotou o São Francisco (BA) por 3 a 2, o Vasco voltou a conquistar uma vitória apertada na Copa São Paulo. A equipe abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo com Cícero, que completou, de cabeça, cruzamento de Dieyson. O Remo, porém, empatou o duelo aos 45, com Jayme.

Na etapa final, o Vasco fez o seu segundo gol aos 11 minutos, com chute de fora da área de Guilherme, aos 11 minutos. O time carioca ficou em situação ainda mais confortável com a expulsão de Biro, aos 13 minutos. Romarinho, filho do ex-jogador e deputado federal Romário, entrou durante o segundo tempo, mas não marcou. Assim, o Vasco venceu mesmo por 2 a 1.

Também neste domingo, o Uberlândia (MG) conseguiu a sua segunda vitória no Grupo D ao bater o Batatais (SP) por 2 a 1. O Bahia também segue com 100% de aproveitamento e perto de avançar após golear o Guaratinguetá por 4 a 0 pelo Grupo T, em São Paulo. Pela mesma chave, o Caxias (RS) superou o Nacional (SP) por 1 a 0.

O Red Bull (SP) goleou o Sertãozinho (SP) por 4 a 0 em Campo Limpo Paulista, pelo Grupo J, Audax (SP) e Avaí empataram por 1 a 1 em Louveira, pelo Grupo K, assim como Primeira Camisa (SP) e Cruzeiro (DF) em São José dos Campos, pelo Grupo P. Guarani e Goiás empataram por 2 a 2 em Águas de Lindoia, pelo Grupo N, o Nacional (AM) venceu o Flamengo (SP) por 3 a 2 em Guarulhos, pelo Grupo X, e o São Bernardo (SP) bateu o Atlético Acreano (AC) por 2 a 1, pelo Grupo L.