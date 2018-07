Vasco venceu porque evoluiu no segundo tempo, diz Adilson

O Vasco teve muita dificuldade no primeiro tempo diante da Ponte Preta, na última quarta-feira, em Campinas, mas voltou completamente diferente para a etapa final e, mesmo atuando na casa do adversário, conseguiu uma importante vitória por 2 a 0 pela Copa do Brasil. Para o técnico Adilson Batista, foi justamente a mudança de postura da equipe que definiu o resultado.

"O Fabrício chega toda hora, o Guiñazu controla. Perdemos o Pedro Ken. Eu já testei vários jogadores e em várias situações. O atleta vai mudando essa situação. Dois na frente ou três na frente... Já fiz no início do ano duas linhas de quatro e dei liberdade para o Douglas. Aí vai a qualidade do jogador. É só cada um fazer o seu papel e administrar o resultado que vamos ter um bom resultado", comentou.

O resultado dá tranquilidade para a partida de volta, no Rio, na próxima quarta, quando as equipes definirão a vaga às oitavas de final. E um dos principais responsáveis por essa comodidade foi o meia Douglas, que assumiu o controle do jogo no segundo tempo da última quarta e mostrou toda sua qualidade, tendo participado dos dois gols.

No primeiro, deu enfiada precisa para o lateral Diego Renan marcar. Depois da partida, Douglas até requisitou uma porcentagem do gol. "É uma bola que tem que ser muito bem trabalhada para sair esse gol. O gol foi dividido, 50% para cada um", brincou.