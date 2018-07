Vasco visita pressionado Sport para se afastar da degola e manter sonho pelo G6

O Vasco encara o Sport preocupado em somar pontos para manter distância da zona de rebaixamento e ao mesmo tempo também manter o sonho de encostar no G6 do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio da Ilha do Retiro e finaliza a 25ª rodada da competição.

O adversário deverá entrar em campo pressionado por sua torcida, pois vem de quatro derrotas consecutivas na competição. Com isso, o time carioca tentará aproveitar esse momento ruim e demonstrar que a derrota para o Corinthians por 1 a 0 no última rodada aconteceu apenas por conta do erro da arbitragem - Jô, de mão, fez o gol da vitória dos paulistas.

Até então, o Vasco vinha de duas vitórias consecutivas no Brasileirão contra adversários complicados - bateu o Fluminense em clássico no Maracanã e derrotou o Grêmio em São Januário, ambos por 1 a 0. O técnico Zé Ricardo destacou essa evolução da equipe especialmente no segundo turno.

"Estou satisfeito pela doação de todo o grupo nos últimos dois jogos, principalmente durante o nosso período de preparação. É um grupo muito dedicado, que busca crescimento e que sempre está puxando o companheiro para cima. Estamos satisfeitos com o que temos visto e sabemos que dessa forma ficaremos ainda mais fortes", afirmou.

Para a partida, o treinador optou por fazer mistério e não confirmou quem será o substituto do meia Wagner, que ficará de fora por conta de um problema muscular. Guilherme Costa e Yago Pikachu brigam pela vaga.