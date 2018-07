Vasco vive a expectativa de somar 3 pontos sobre o Santos e sair do Z-4

A 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado, com três partidas, duas delas envolvendo clubes de São Paulo. O São Paulo recebe o Figueirense disposto a defender a quarta colocação da tabela, seu único objetivo nesse finalzinho de temporada. Permanecer no G-4 garante o clube do Morumbi na Libertadores da América do ano que vem, e acaba sendo um prêmio para um time que abusou das confusões no ano, como troca de treinadores e renúncia de presidente. A grande ausência deve ser de Rogério Ceni, ainda machucado, sem treinar na semana, que perde dessa forma a chance de se despedir no estádio onde reinou - o goleiro se aposenta ao término do torneio e não joga mais em casa. Da mesma forma, o Figueirense precisa dos pontos para não ter a cabeça cortada e se salvar da Segundona. O time é o 16º colocado, primeiro fora do Z-4, que tem o Joinville já rebaixado, mas com Goiás, Vasco e Avaí ainda tentando se safar.

Ainda no sábado, no Maracanã, o Fluminense, sem mais pretensões em 2015, tem osso duro contra o Internacional, de Argel Fucks. O time gaúcho é quinto colocado e também sonha com a Libertadores. Tem o mesmo número de pontos do São Paulo, 56. Às 21h, para castigar o torcedor, Avaí e Ponte Preta se enfrentam na Ressacada.

JOGOS DA 37ª RODADA

Sábado

São Paulo x Figueirense - 17h

Fluminense x Inter - 19h30

Avaí x Ponte Preta - 21h

Domingo

Cruzeiro x Joinville - 17h

Vasco x Santos - 17h

Grêmio x Atlético-MG - 17h

Sport x Corinthians - 17h

Palmeiras x Coritiba - 18h

Chapecoense x Goiás - 18h

Atlético-PR x Flamengo - 19h30

Da rodada de domingo, a grande expectativa é sobre o jogo do Vasco com o Santos. O time do Rio ainda acredita que vai escapar do rebaixamento e essa possibilidade passa necessariamente pela vitória diante do time da Vila Belmiro, que vai jogar com um mistão ou com todos reservas porque tem a decisão da Copa do Brasil para se preocupar, embora, com 55 pontos, ainda pode se garantir na Libertadores pelo caminho do Brasileiro. O Santos vive uma encruzilhada no fim da temporada em relação às duas competições. O Vasco é 18º, já foi último, e precisa dos três pontos. Torce ainda por uma série de combinações para escapar do Z-4.

O campeão de tudo Corinthians cumpre tabela contra o Sport na Ilha do Retiro. O time pernambucano briga com remotas chances pelo G-4. Tem 53 pontos e ficou para trás nessa corrida. Tite deverá formar uma equipe mista para dar folga para seus titulares, pelo menos os mais cansados. O Corinthians já está em fim de festa e pronto para as férias. O Allianz Parque recebe Palmeiras e Coritiba. Marcelo Oliveira já adiantou que vai com um mistão para preparar os titulares para a decisão da Copa do Brasil, quarta-feira, dia 2. Mas o rival paranaense leva a partida a sério porque precisa dos pontos para não ser ameaçado. Tem 40 pontos.

Vale lembrar que o encerramento do Brasileirão termina no domingo dia 6, com todos os jogos começando às 17h.