Vasco volta a vencer, sustenta liderança e afunda Joinville na Série B

Apesar do público inferior a dois mil torcedores, o Vasco voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro e manteve a liderança nesta 26ª rodada. Com dois gols no começo do segundo tempo, o time carioca bateu por 2 a 0 e afundou o Joinville, na penúltima colocação da tabela.

Com a vitória, o time carioca volta a abrir três pontos em relação ao segundo colocado, o Atlético-GO, que entra em campo no sábado, quando recebe o Paraná no Serra Dourada, em Goiânia (GO). Mesmo se vencer, o time goiano não pode assumir a liderança porque chegaria a 13 vitórias, uma a menos do que o Vasco.

O Joinville, em situação delicada, é o penúltimo colocado com apenas 24 pontos. Sem vencer há cinco rodadas, o time catarinense já está seis pontos abaixo do Oeste, primeiro time fora da zona do rebaixamento e que também joga no sábado.

O JOGO

Na primeira etapa, o Vasco até tentou uma pressão, mas esbarrou na forte marcação armada pelo adversário. Fechado, o Joinville se segurou e esgotou a paciência da torcida vascaína, que vaiou as equipes na saída para os vestiários.

Na melhor chance do primeiro tempo, Nenê recebeu de Douglas Luiz dentro da área e tentou completar de primeira, mas pegou embaixo da bola e mandou para muito longe do gol de Jhonatan. Em outra jogada, o camisa 10 cobrou falta em cima da barreira e os vascaínos pediram toque de mão de Bertotto dentro da área. Seria pênalti, mas o árbitro Devarly Lira do Rosário, do Espírito Santo, deixou o jogo seguir.

A partida só ganhou em emoção no primeiro minuto da etapa final, quando Andrezinho cobrou escanteio na cabeça de Júnior Dutra e o atacante abriu o placar. O gol fez com que o time da casa crescesse e, 15 minutos mais tarde, Yago Pikachu ampliou a vantagem com um golaço. O lateral roubou a bola de Danrlei e bateu de curva, da entrada da área, acertando o ângulo de forma indefensável para Jhonatan. Em vantagem, o Vasco soube administrar o resultado e cozinhou o jogo até o apito final.

O Joinville volta a campo na próxima sexta-feira, às 20h30, quando recebe o Avaí na Arena Joinville para um clássico catarinense pela 27ª rodada da Série B. No sábado às 16h30, o Vasco enfrenta seu principal concorrente, o Atlético-GO, em mais uma partida em São Januário.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 2 x 0 JOINVILLE

VASCO - Martín Silva; Yago Pikachu, Luan, Rodrigo e Julio César (Alan Cardoso); Marcelo Mattos, Douglas Luiz, Andrezinho e Nenê; Júnior Dutra (Madson) e Éderson (Thalles). Técnico: Jorginho.

JOINVILLE - Jhonatan; Fabiano Eller (Thomás), Danrlei e Ligger; Reginaldo, Tinga, Matheus Bertotto, Everton Silva (Bruno Ribeiro) e Fernandinho; Giva (Claudinho) e Jael. Técnico: Lisca.

GOLS - Júnior Dutra, a 1 minuto, e Yago Pikachu, aos 16 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Devarly Lira do Rosário (ES).

CARTÕES AMARELOS - Marcelo Mattos e Júnior Dutra (Vasco).

RENDA - R$ 51.560,00.

PÚBLICO - 1.689 pagantes (1.943 no total).

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).