Vasco volta ao Rio e mostra abatimento após duas derrotas

No próximo sábado, o Vasco vai enfrentar a Ponte e Preta em São Januário e teria a chance de tomar do time rival a liderança da Série B se não tivesse perdido as duas últimas partidas que disputou na competição - contra Santa Cruz e América de Natal, respectivamente. Ao desembarcar no Rio nesta quarta-feira, após deixar a capital potiguar, o elenco vascaíno demonstrou um certo abatimento pelos tropeços recentes.

"Era o momento em que poderíamos estar bem na tabela. Acabamos não aproveitando essa oportunidade. Foi um jogo difícil. O América de Natal foi superior, mas também deixamos a desejar", disse o meia Douglas, seguido pelo técnico Joel Santana, que foi duro nas críticas ao desempenho da equipe.

"Jogamos mal e merecemos perder, apenas isso. Jogamos com o mesmo time que ganhou sem sustos do Joinville em casa em uma de nossas melhores partidas. Ontem (terça-feira) foi lamentável. Estou até envergonhado. Precisamos dar uma explicação à nossa torcida fazendo uma boa partida contra a Ponte Preta. O resto é conversa fiada", afirmou o treinador.

O Vasco ainda acumulou dois problemas para o jogo contra a Ponte Preta. Douglas está suspenso porque recebeu o terceiro cartão amarelo. O volante Pedro Ken sofreu uma pancada no braço esquerdo, afirmou estar sentindo dores no local, inclusive usava uma tipoia durante o desembarque e pode desfalcar a equipe.

A equipe carioca vai iniciar a próxima rodada na terceira colocação, com 54 pontos, seis a menos que a líder Ponte Preta. O quinto colocado Ceará tem apenas quatro pontos a menos.