Vasco voltará a fazer sua pré-temporada em Pinheiral, no interior

Mais uma vez o Vasco vai realizar a preparação de pré-temporada na cidade de Pinheiral, no interior do Estado do Rio. A informação foi anunciada oficialmente pelo clube nesta terça-feira. As atividades serão realizadas no CT João Havelange, que será base vascaína pelo terceiro ano seguido. Durante o recesso da Copa do Mundo deste ano, o time também treinou no local.

Os jogadores chegam à Pinheiral no dia 5 de janeiro e ficam até o dia 18 do mesmo mês na cidade. Antes disso, no dia 2, eles vão se reapresentar para exames médicos no Rio. Terminado o período de treinos, no dia 19 de janeiro, o grupo viaja para Manaus, onde vai disputar um torneio amistoso, que terá a participação de Flamengo, São Paulo e Orlando City, dos Estados Unidos.

Também nesta terça-feira, o Vasco anunciou a saída do diretor geral do clube, Cristiano Koehler. Já estava previsto que ele ficaria no clube somente até o próximo dia 31, quando expiraria o seu contrato, mas o clube antecipou que o profissional já foi desligado. Essa era a segunda passagem de Koehler por São Januário, que na semana retrasada também teve a saída do executivo Rodrigo Caetano, que acaba de ser contratado pelo Flamengo para comandar o seu departamento de futebol.