Vasco voltará ao Maracanã para a reta final da Série B

Só no seu antepenúltimo jogo como mandante o Vasco vai visitar o Maracanã pela primeira vez na Série B. Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a tabela da 34.ª rodada marcando para o principal estádio do Rio o jogo entre Vasco e ABC, previamente marcado para São Januário.

Na tabela da competição, a CBF alega que a alteração acontece por sugestão da Polícia Militar do Rio. Há um temor por brigas entre torcedores organizados nesta partida, marcada para 8 de novembro (sábado da próxima semana). Isso porque, no dia 11, acontecem as eleições internas do Vasco e as organizadas estão de lados opostos.

Terceiro colocado na Série B, com 55 pontos, o Vasco não joga no Maracanã desde o dia 13 de abril, quando perdeu para o Flamengo na final da Taça Guanabara. Até o fim da Série B, a equipe ainda terá mais dois jogos como mandante, contra Vila Nova (36.ª rodada) e Icasa (37.ª). Matematicamente, o acesso não deverá vir antes da 36.ª rodada. A despedida é contra o Avaí, na Ressacada.