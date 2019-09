Vasco x Athletico-PR: Onde assistir ao jogo, horário e escalações

Vasco e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), em São Januário, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Vasco x Athletico-PR terá transmissão da Globo e do Premiere. O Estado também faz o tempo real da partida.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES:

Vasco: Fernando Miguel; Pikachu, Henriquez, Leandro Castán e Danilo Barcelos; Richard, Raul e Marcos Junior; Rossi, Ribamar e Talles Magno.

Athletico-PR: Santos; Khellven, Pedro Henrique, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Nikão, Rony e Marco Ruben.

Embalado pela vitória em Chapecó, por 2 a 1, sobre a Chapecoense, na última rodada, o Vasco quer somar o segundo triunfo consecutivo para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. O técnico Vanderlei Luxemburgo aposta em Rossi, Talles Magno e Ribamar no ataque.

O Athletico-PR está em êxtase, após a conquista da Copa do Brasil, em pleno Beira-Rio, frente ao Internacional. O técnico Tiago Nunes não sabe qual time vai colocar em campo. Com vaga garantida na Libertadores de 2020, o time paranaense soma 26 pontos, logo à frente do Vasco. Com oito vitórias, dois empates e nove derrotas.