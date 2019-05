Vasco x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Vasco e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro. O jogo é válido pela segunda rodada do Brasileirão.

Onde assistir Vasco x Atlético-MG?

A partida terá transmissão da Globo (Menos para SP, GO, TO, MS, MT e MA) e do canal Premiere Futebol Clube. O Estadão também faz o minuto a minuto do jogo.

A partida é importante para o Vasco, que na primeira rodada foi goleado pelo Atlético-PR por 4 a 1 e já figura entre os quatro últimos colocados do Brasileirão.

Do outro lado, o Atlético-MG tentará sua segunda vitória em dois jogos na competição para se manter entre os primeiros colocados. Na primeira partida, o time venceu o Avaí por 2 a 1 em Belo Horizonte.