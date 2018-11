Vasco x Atlético-PR: horário, onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileirão

Vasco e Atlético-PR jogam nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), em São Januário, com o time carioca necessitando de um resultado positivo para se afastar consideravelmente da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Já o Furacão tenta entrar no G-6 do torneio.

Vasco x Atlético-PR terá transmissão da Sportv e acompanhamento em tempo real do Estado. O time carioca ainda lamenta ter deixado o empate contra o Grêmio escapar nos minutos finais, com direito a falha do goleiro Martin Silva. A derrota por 2 a 1 para os gremistas deixou o Gigante da Colina com 38 pontos e na 15ª rodada.

Já o Atlético-PR divide suas atenções com a Copa Sul-Americana, mas deve ter força máxima no duelo com os cariocas. Na rodada passada, o time comandado por Tiago Nunes derrotou o Cruzeiro por 2 a 0, em casa.

Escalações de Vasco x Atlético-PR

Vasco: Fernando Miguel, Luiz Gustavo, Oswaldo Henríquez, Leandro Castan e Ramon; Willian Maranhão, Andrey, Marrony, Thiago Galhardo e Rildo; Maxi López

Atlético-PR: Santos; Jonathan (Diego), Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Bruno Guimarães e Wellington (Lucho González); Raphael Veiga, Marcelo Cirino e Nikão; Pablo.

Veja a rodada completa da Série A:

Quarta-feira

19h30: Vasco x Atlético-PR

21h: Paraná x Atlético-MG

21h: Bahia x Ceará

21h45: Cruzeiro x Corinthians

21h45: Sport x Vitória

21h45: Palmeiras x Fluminense

Quinta-feira

17h: Chapecoense x Botafogo

17h: Flamengo x Santos

19h: São Paulo x Grêmio

21h: Internacional x América-MG