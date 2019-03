Vasco x Avaí: como assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Brasil

Em alta, Vasco e Avaí se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em São Januário, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Será o primeiro jogo do time carioca após a morte do ex-presidente do clube Eurico Miranda.

Vasco x Avaí terá transmissão do canal SporTV e acompanhamento em tempo real do Estado. O jogo da volta está marcado para ser realizado no dia 10 de abril, na Ressacada. Após duas rodadas de jogo único, agora as equipes se enfrentam em duelo de ida e volta.

Antes de enfrentar o Avaí, o Vasco passou pelo Serra-ES, vencendo por 2 a 0 e empatou com o Juazeirense-BA em 2 a 2 (se classificou por estar melhor classificado no ranking da CBF). A equipe comandada por Alberto Valentim completa 14 jogos na temporada sem uma derrota sequer. No último sábado, empatou em 1 a 1 com o Flamengo, pela Taça Rio.

O Avaí derrotou o Brasil de Pelotas por 2 a 0 e o Real Ariquemes-RO por 4 a 1 na Copa do Brasil. A equipe dirigida pelo técnico Geninho vinha de oito partidas sem perder, mas viu sua invencibilidade chegar ao fim no domingo passado, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Hercílio Luz, pelo Campeonato Catarinense.