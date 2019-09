Vasco x Bahia: onde assistir ao jogo, horário e escalações

Vasco e Bahia vão se enfrentar às 11 horas (horário de Brasília) deste sábado, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vasco x Bahia terá transmissão pelo canal Premiere. O Estado também faz o tempo real da partida.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Vasco: Fernando Miguel; Pikachu, Henriquez, Leandro Castan e Henrique; Andrey (Felippe Bastos), Raul e Marcos Junior; Rossi, Marrony e Tiago Reis.

Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Guerra; Lucca, Arthur Caíke (Élber) e Gilberto.

Os dois times apresentam ambições diversas na competição. Enquanto o time carioca tenta se afastar da zona de rebaixamento, a equipe de Salvador quer se aproximar do G-6, sonhando com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Apesar da derrota para o Cruzeiro na rodada passada, o Vasco chega para o confronto em bom momento na temporada, com uma sequência razoável de resultados após o fim da Copa América. Fora da zona da degola, o time comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo soma 20 pontos e ocupa o 15º lugar, duas posições acima da zona de rebaixamento.

O Bahia, que vem de triunfo sobre o CSA, soma 27 pontos e figura na oitava colocação da tabela. Um triunfo no Rio deixará a equipe baiana na briga pelas primeiras posições da classificação. A equipe está invicta em jogos às 11 horas neste Brasileirão.