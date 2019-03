Vasco x Bangu: como assistir ao vivo ao jogo pelo Carioca

Vasco e Bangu se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), pela sexta e última rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. As duas equipes ainda buscam a classificação para a semifinal.

Vasco x Bangu terá transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O Vasco inicia a rodada na segunda colocação do Grupo B, com oito pontos. Já o Bangu lidera o Grupo C com 12 pontos.

Para se classificar, o Vasco precisa vencer e torcer contra o Volta Redonda, que enfrenta o Boavista na mesma hora. Já o Bangu se classifica com um resultado positivo. Em caso de empate ou derrota, precisará torcer contra Flamengo e Cabofriense.

Na última rodada, o Vasco derrotou o Resende por 2 a 0 e o Bangu fez 3 a 0 na Portuguesa.