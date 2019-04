Vasco x Bangu: onde assistir ao vivo ao jogo do Carioca

Vasco e Bangu se enfrentam às 16h (de Brasília) deste domingo, no Maracanã, na segunda partida das semifinais do Campeonato Carioca. Por ter feito melhor campanha que o rival, o Vasco só precisa de um empate para avançar à decisão do torneio.

Vasco x Bangu terá transmissão da TV Globo (para o Rio de Janeiro) e do Premiere, além de acompanhamento em tempo real do Estado .

A partida entre Vasco e Bangu será transmitida pelo pay-per-view. O Vasco chega para a partida precisando mostrar um desempenho melhor ao seu torcedor. Depois de vencer a Taça Guanabara, o clube chegou às semifinais da Taça Rio, sofreu para vencer o Bangu e na decisão, contra os reservas do Flamengo, levou o gol do empate em 1 a 1 nos acréscimos - o rubro-negro ficou com o título nos pênaltis.

Do outro lado, o Bangu chega animado para a partida, já que o clube da zona oeste do Rio de Janeiro fez uma excelente campanha na Taça Rio. O clube já enfrentou o Vasco duas vezes no campeonato, com uma vitória e uma derrota.