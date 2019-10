Vasco x Botafogo: como ver o jogo pelo Brasileirão

Vasco e Botafogo fazem o clássico estadual da rodada nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em São Januário, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco x Botafogo terá transmissão da TV Globo (exceto São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Tocantins, Goiás, Bahia, Alagoas, Pernambuco e Ceará) e do Premiere. Além disso, o Estado vai fazer tempo real do confronto.

Os rivais cariocas entram em campo em situação bem parecida. O Vasco inicia a rodada na 12ª colocação, com 31 pontos e pode contar com a presença de Guarín na equipe. e o Botafogo aparece logo abaixo, em 13º, com 30, e conta com a estreia do técnico Alberto Valentim como fator motivacional.

Últimos jogos do Vasco (todos pelo Brasileirão)

13/10 Vasco 1 x 0 Fortaleza

10/10 Avaí 0 x 0 Vasco

5/10 Vasco 0 x 1 Santos

2/10 Atlético-MG 1 x 2 Vasco

29/9 Corinthians 1 x 0 Vasco

Últimos jogos do Botafogo (todos pelo Brasileirão)

12/10 Palmeiras 1 x 0 Botafogo

9/10 Botafogo 3 x 1 Goiás

6/10 Botafogo 0 x 1 Fluminense

30/9 Fortaleza 1 x 0 Botafogo

25/9 Bahia 2 x 0 Botafogo