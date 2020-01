Vasco x Cabofriense: onde assistir ao jogo pelo Carioca

Vasco e Cabofriense se enfrentam nesta quinta-feira pela Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, em duelo que será disputado em São Januário, às 21h30 (horário de Brasília). A partida terá transmissão por um canal de TV e também pela internet.

Vasco x Cabofriense: onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O torcedor também pode assistir online pelo Premiere Play e o Estado vai fazer tempo real do confronto.

O Vasco busca o segundo triunfo na Taça Guanabara. Após empatar com o Bangu na estreia e perder o clássico para o Flamengo, o time do técnico Alberto Valentim bateu o Boavista por 1 a 0, pela terceira rodada, com um gol de Cano. A Cabofriense ainda não somou pontos na competição. A equipe perdeu para Fluminense (1 a 0), Volta Redonda (4 a 0) e Madureira (1 a 0).