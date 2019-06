Vasco x Ceará: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileirão

Vasco e Ceará vão se enfrentar nesta quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pela nona rodada do Brasileirão.

Vasco x Ceará: transmissão

Vasco x Ceará terá transmissão ao vivo do canal Premiere, que também vai exibir a partida através de seu site e aplicativo. O Estado vai fazer tempo real da partida.

Vasco x Ceará: escalação

Vasco - Fernando Miguel; Yago Pikachu, Oswaldo Henríquez, Ricardo Graça e Danilo Barcelos; Andrey, Raul e Marcos Júnior; Tiago Reis, Marrony e Rossi. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Ceará - Diogo Silva; Thiago Carleto, Valdo, Luiz Otávio, Samuel Xavier; Fabinho, Ricardinho, Thiago Galhardo; Fernando Sobral, Mateus Gonçalves e Bergson. Técnico: Enderson Moreira.

Vindo de sua primeira vitória no Brasileirão, o Vasco está em situação mais favorável no campeonato e com moral em alta para o duelo desta quinta. O triunfo sobre o Internacional, na sexta-feira passada, tirou a equipe da lanterna da tabela. Agora é o 18º, ainda dentro da zona de rebaixamento, com seis pontos.

O Ceará vem de um empate sem gols com o Bahia, em casa. Mesmo assim, a equipe cearense apresenta condição bem mais favorável que o rival carioca. Com dez pontos, já soma três vitórias no Brasileirão. É o 12º colocado.