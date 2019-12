Vasco x Chapecoense: onde assistir ao vivo e escalação dos times

Vasco x Chapecoense se despedem do Campeonato Brasileiro com sentimentos bem distintos. As duas equipes se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã e partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.

O jogo também vai passar online pelo site e aplicativo Premiere Play e o Estado vai fazer transmissão em tempo real do confronto.

Escalação de Vasco x Chapecoense

Vasco : Fernando Miguel; Pikachu, Henriquez, Castán e Henrique; Richard, Raul e Guarín; Marrony, Rossi e Ribamar. Técnico : Vanderlei Luxemburgo.

: Fernando Miguel; Pikachu, Henriquez, Castán e Henrique; Richard, Raul e Guarín; Marrony, Rossi e Ribamar. : Vanderlei Luxemburgo. Chapecoense: João Ricardo; Eduardo, Douglas, Mauricio Ramos e Caíque Sá; Amaral, Márcio Araújo, Vini Locatelli e Tharlis; Dalberto e Renato Kayzer. Técnico: Marquinhos Santos.

O Vasco entra na rodada na 13ª colocação, com 48 pontos, e já está garantido na Copa Sul-Americana do ano que vem. A equipe de Vanderlei Luxemburgo se despede da temporada em ritmo de férias e com um cenário muito melhor do que o imaginado, já que o clube chegou a ocupar a parte debaixo da tabela.

Já a Chapecoense derrotou o CSA por 3 a 0 na rodada passada, mas não tem muito o que comemorar. Pela primeira vez em sua história, a Chape foi rebaixada. A equipe catarinense está na penúltima colocação com 31 pontos.