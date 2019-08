Vasco x CSA: onde assistir ao vivo, escalações e horário

O Vasco enfrenta o CSA neste domingo, às 19h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vasco x CSA terá transmissão da TV Globo para o Rio de Janeiro, Alagoas, Espírito Santo, Paraíba e Piauí. O restante do País poderá acompanhará pelo Premiere. O Estado faz tempo real da partida.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Brasileirão

ESCALAÇÕES DE VASCO X CSA

VASCO: Fernando Miguel, Pikachu, Henríquez, Castan e Danilo Barcelos; Richard, Raul e Marquinho; Bruno César, Marrony e Talles. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

CSA: João Carlos; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán e Carlinhos; Nilton, João Vitor, Didira, Jonatan Gomez e Maranhão; Ricardo Bueno. Técnico: Argel Fucks

O time carioca mandará o jogo longe de sua casa porque o estádio de São Januário está trocando o sistema de iluminação. O último jogo do Cruz-maltino em Cariacica foi no dia 26 de junho, no amistoso de intertemporada contra o Rio Branco. A partida acabou 2 a 0 para o Vasco.

O Vasco ocupa a 15ª colocação no Brasileiro com 13 pontos, a quatro de distância da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo vem de dois bons resultados. Na rodada passada, empatou por 1 a 1 com o Palmeiras. Antes, bateu o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã.

O CSA é o penúltimo colocado com apenas sete pontos. O time tem apenas uma vitória, cinco empates e sete derrotas na competição.