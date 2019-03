Vasco x Flamengo: como assistir ao vivo na TV ao clássico

Vasco e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, pela decisão da Taça Rio. A partida vale taça e pode colocar o Gigante na Colina na decisão do Campeonato Carioca.

Vasco x Flamengo terá transmissão da TV Globo (para o Rio de Janeiro) e do canal Premiere, além de acompanhamento em tempo real do Estado. O Vasco tem ao seu favor o fato de ter sido campeão da Taça Guanabara. Se vencer também a Taça Rio, já garante a classificação para a decisão do Carioca e deixa Flamengo e Bangu, os dois times de melhor campanha, decidindo a outra vaga para a final.

Entretanto, se o Flamengo vencer a Taça Rio, quem se beneficia com o resultado é o Fluminense, pois o campeão da Taça Guanabara (Vasco) e o da Taça Rio (Flamengo) irão enfrentar os dois times de melhor campanha na competição (Bangu e Fluminense).

Para o Flamengo, ser campeão ou não representa pouca coisa, já que, de qualquer forma, terá que jogar mais uma partida para se garantir na decisão do Carioca. E como na quarta-feira vai enfrentar o Peñarol, pela Libertadores, o rubro-negro deve ir a campo com uma formação reserva e nem o técnico Abel Braga irá para o jogo.

Já o Vasco tenta garantir o título também da Taça Rio para já carimba a vaga na final. Se o Vasco for campeão espera pelo vencedor de Flamengo x Bangu para decidir o título. Se o Flamengo vencer a Taça Rio, as semifinais do Carioca serão entre Flamengo x Fluminense e Vasco x Bangu.