Vasco x Flamengo: onde assistir ao vivo a decisão do Campeonato Carioca

Vasco e Flamengo iniciam a decisão pelo título do Campeonato Carioca neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Engenhão. O jogo de volta acontecerá no próximo domingo, também às 16h, no Maracanã.

Vasco x Flamengo terá transmissão ao vivo da TV Globo (para o Rio de Janeiro) e do canal Premiere, além de minuto a minuto do Estado .

O Vasco chega na decisão após conquistar a Taça Guanabara e passar pelo Bangu na semifinal do torneio, com uma vitória por 2 a 1. A equipe comandada por Alberto Valentim vem de vitória sobre o Avaí por 1 a 0, na quarta-feira, resultado que classificou a equipe para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Já o Flamengo conquistou a Taça Rio, derrotando o mesmo Vasco da Gama, e depois eliminou o rival Fluminense com um empate por 1 a 1 - avançou por ter melhor campanha. Na quinta-feira, a equipe de Abel Braga massacrou o San José, da Bolívia, por 6 a 1, e encaminhou sua classificação para as oitavas da Copa Libertadores.