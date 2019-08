Vasco x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Um dos clássicos de maior rivalidade do Brasil , Vasco e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo começa a rodada na terceira colocação, com 27 pontos, dois a menos que o Palmeiras e cinco que o líder Santos. O Vasco é o 15º colocado, com 17 pontos e pode se afastar ainda mais da zona de rebaixamento caso vença o clássico.

ONDE ASSISTIR VASCO X FLAMENGO?

Vasco x Flamengo terá transmissão exclusiva do canal Premiere, que também vai passar online em seu site e aplicativo. Além disso, o Estado vai fazer tempo real da partida.

ESCALAÇÕES

Vasco: Fernando Miguel, Cáceres, Henríquez, Castan e Henrique; Richard, Raul e Lucas Mineiro; Pikachu, Tiago Reis e Marquinho.

Flamengo: Diego Alves, Rodinei, Thuler, Pablo Marí e Filipe Luís; Gustavo Cuéllar, Willian Arão, Gerson e De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol

HORÁRIO DO JOGO

O clássico será disputado às 19h, horário de Brasília, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

POR QUE O JOGO É NO MANÉ GARRINCHA?

O clássico carioca foi para Brasília em razão do Vasco ter vendido o seu mando de campo.

ÚLTIMOS JOGOS DO FLAMENGO

Na rodada passada, a equipe de Jorge Jesus derrotou o Grêmio por 3 a 1, em casa. Como na próxima quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Inter pela Libertadores, em duelo válido pelo primeiro jogo das quartas de final, existe a possibilidade de alguns titulares serem poupados no clássico deste sábado.

ÚLTIMOS JOGOS DO VASCO

No lado do Vasco, o Gigante da Colina vem de uma boa sequência. Já são quatro rodadas sem perder e os resultados afastaram a equipe da zona de rebaixamento. Na rodada passada, o time de Vanderlei Luxemburgo derrotou fora de casa o Goiás, por 1 a 0.