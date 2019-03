Vasco x Flamengo: onde assistir ao vivo na TV ao jogo do Carioca

Vasco e Flamengo jogam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), pela terceira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Os rivais entram em campo embalados com a sequência de resultados positivos. O clássico terá transmissão da TV e acompanhamento minuto a minuto do Estado.

Onde assistir Vasco x Flamengo ao vivo?

Vasco x Flamengo terá transmissão do canal Premiere e transmissão em tempo real do Estado. Campeão da Taça Guanabara, o Vasco ocupa a terceira posição do Grupo B, com quatro pontos, e vem de vitória por 2 a 0 com o Boavista. O Flamengo lidera o Grupo C, com seis pontos.

Embora vá disputar um clássico, as atenções do Flamengo estão no jogo contra a LDU, quarta-feira, pela Libertadores. Por isso, o técnico Abel Braga deve poupar praticamente todo o time titular. Arrascaeta deve ser o único titular absoluto que vai a campo. O Fla deve ir a campo com César, Rodinei, Thuler, Hugo Moura e Trauco; Piris e Ronaldo; Éverton Ribeiro, De Arrascaeta e Vitinho; Vítor Gabriel.

Focado apenas no Carioca, o Vasco deve ir a campo com força máxima. O time alvinegro vem de vitória por 2 a 0 sobre o Boavista e após enfrentar o Flamengo, vai jogar contra Cabofriense, Resende e Bangu.