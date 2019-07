Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Rivais em situações delicadas na tabela, Vasco e Fluminense se enfrentam neste sábado, às 11h (de Brasília), no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vasco x Fluminense terá transmissão pelo canal Premiere, que também passará a partida online em seu site e aplicativo. O Estado vai fazer tempo real do clássico.

Escalação do Vasco

Fernando Miguel, Yago Pikachu, Henriquez, Castan e Henrique; Richard, Raul e Marquinho; Yan Sasse, Valdivia e Marrony

Escalação do Fluminense

Agenor; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Yuri, Nenê e Daniel; João Pedro, Yony González e Pedro

Os dois clubes entram em campo em situação delicada. O Vasco é apenas o 16º colocado, com nove pontos. O Fluminense tem a mesma pontuação, mas aparece em 15º pelo saldo de gols (-3 x -7). O Cruzeiro, primeiro time na zona de rebaixamento também tem nove pontos.

A equipe do Vasco, comandada por Vanderlei Luxemburgo, tem apenas o Campeonato Brasileiro para se concentrar. O time carioca vem de derrota de virada por 2 a 1 para o Grêmio, no último sábado, e depois de encarar o Fluminense, terá pela frente o duelo contra o líder Palmeiras.

Já o Fluminense divide suas atenções. O Tricolor carioca joga na próxima terça-feira contra o Peñarol-URU pela Copa Sul-Americana. Depois, recebe o São Paulo. Na rodada passada, a equipe de Fernando Diniz empatou em casa com o Ceará em 1 a 1, na segunda-feira.