Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo pela TV ao clássico carioca

Invictos na temporada, Vasco e Fluminense se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela quinta rodada do Campeonato Carioca.

Vasco x Fluminense terá transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. As duas equipes têm um início de Estadual muito bom. O Gigante da Colina lidera o Grupo B, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. O Tricolor das Laranjeiras aparece logo abaixo, com 10 pontos.

Na última rodada, o Vasco derrotou fora de casa a Portuguesa por 1 a 0, enquanto o Fluminense goleou o Madureira por 4 a 0.

Veja os últimos resultados do Vasco

30/01: Portuguesa 0 x 1 Vasco - Carioca

27/01: Vasco 1 x 0 Americano - Carioca

23/01: Vasco 5 x 2 Volta Redonda - Carioca

19/01: Madureira 0 x 1 Vasco - Carioca

Próximos jogos do Vasco

02/02 Fluminense (C) - Carioca

06/02 Juazeirense-BA (F) - Copa do Brasil

23/02 Botafogo (F) - Carioca

01/03 Baovista (C) - Carioca

09/03 Flamengo (C) - Carioca

Veja os últimos resultados do Fluminense

30/01: Fluminense 4 x 0 Madureira - Carioca

27/01: Fluminense 3 x 1 Portuguesa - Carioca

24/01: Americano 0 x 4 Fluminense - Carioca

19/01: Fluminense 1 x 1 Volta Redonda - Carioca

Próximos jogos do Fluminense

02/02 Vasco (F) - Carioca

05/02 Ríver-PI (F) - Copa do Brasil

13/02 Antofagasta-CHI (C) - Sul-Americana

23/02 Bangu (F) - Carioca

26/02 Antofagasta-CHI (F) - Sul-Americana