Vasco x Fortaleza: onde vai passar ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Na luta para se afastar definitivamente da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, Vasco e Fortaleza se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), em São Januário, no Rio, pela 25ª rodada. Vasco x Fortaleza terá transmissão do canal Premiere e o Estado vai fazer tempo real do confronto.

As duas equipes somam 28 pontos na competição e estão na zona cinzenta. Não estão no grupo que se classificam para os torneios continentais (entre os doze primeiros) e também não estão na zona da confusão, como diz o técnico Vanderlei Luxemburgo.

Últimos jogos do Vasco no Brasileirão

10/10 Avaí 0 x 0 Vasco

5/10 Vasco 0 x 1 Santos

2/10 Atlético-MG 1 x 2 Vasco

29/09 Corinthians 1 x 0 Vasco

22/09 Vasco 1 x 1 Athletico-PR

Últimos jogos do Fortaleza no Brasileirão