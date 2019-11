Vasco x Goiás: transmissão e horário do jogo

Confronto direto entre times que aspiram uma vaga no G-6, Vasco e Goiás se enfrentam nesta segunda-feira, às 19h30 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assistir Vasco x Goiás ao vivo na TV

O jogo vai ser transmitido pelo canal fechado Premiere para todo o Brasil.

Assistir Vasco x Goiás ao vivo online

Outra opção para o torcedor é assistir ao jogo através do site ou do aplicativo do Premiere e o Estado vai fazer tempo real do confronto.

Informações das equipes

O Vasco inicia a rodada na 10ª colocação, com 43 pontos, mas cheio de moral após conquistar um empate com o líder Flamengo por 4 a 4, em um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Após passar preocupado com o rebaixamento durante boa parte do campeonato, o foco do time de Vanderlei Luxemburgo é conseguir entrar no G-6.

O Goiás também tem o mesmo objetivo. A equipe de Ney Franco aparece com 42 pontos, logo abaixo do Vasco, mas ao contrário do adversário, vem de duas derrotas e precisa se reerguer para seguir na briga pelo G-6. O time esmeraldino perdeu por 3 a 0 para o Santos no sábado passado.