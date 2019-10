Onde assistir Vasco x Grêmio ao vivo na TV e online

De olho no G6, Vasco e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ASSISTIR VASCO X GRÊMIO AO VIVO NA TV

A partida terá transmissão pelo canal Premiere e pela TV Globo.

ASSISTIR VASCO X GRÊMIO AO VIVO ONLINE

Vasco x Grêmio pode ser assistido pelo aplicativo e site do canal Premiere da TV Globo e o Estado vai fazer tempo real.

INFORMAÇÕES DOS TIMES

As duas equipes estão na briga por uma vaga no G6. A situação do time gaúcho é melhor, apesar dos desfalques para a partida. Os comandados de Renato Gaúcho venceram o Botafogo por 3 a 0 no domingo e estão na sétima colocação, com 44 pontos. A equipe pode entrar na zona de classificação para a Libertadores já nessa rodada.

Quanto ao Vasco, o time carioca continua sua ascensão e após o empate fora de casa em 1 a 1 com o Ceará, chegou aos 38 pontos e, embora esteja um pouco longe do G6, hoje o foco é maior na disputa pela vaga do que contra o rebaixamento.