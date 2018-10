Vasco x Inter: horário, onde assistir ao vivo e o que está em jogo

Vasco x Inter se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30, em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca busca se afastar da zona de rebaixamento, enquanto os colorados querem se recuperar após deixarem a vitória escapar em casa na última rodada, contra o Santos.

Vasco x Inter terá a transmissão por Pay-per-view e acompanhamento em tempo real do Estado. O time carioca inicia a rodada com 34 pontos e na 15ª colocação. Na última rodada, perdeu para o Sport por 2 a 1, em Recife.

Já o Internacional empatou na última rodada por 2 a 2 com o Santos, em uma partida que ficou marcada pela polêmica com a arbitragem, que levou cerca de seis minutos para anular um gol do time gaúcho. A equipe gaúcha começa a rodada na terceira posição, com 57 pontos, cinco a menos que o líder Palmeiras.