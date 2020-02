Vasco x Oriente Petrolero: onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

O Vasco recebe o Oriente Petrolero nesta quarta-feira, às 21h30, em São Januário, pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana. É possível assistir ao vivo Vasco x Oriente Petrolero pela TV Globo (para o Rio de Janeiro), que também irá passar em seu site e aplicativo para quem é do Rio, e no canal de streaming DAZN, para assinantes.

Outra opção para assistir ao jogo é a transmissão em tempo real do Estado. O jogo da volta, na Bolívia, acontecerá no dia 19 de fevereiro e o classificado vai para um sorteio com os outros times que avançaram para saber quem será o próximo adversário.

O time carioca entra em campo pressionado, já que não tem mais chances de classificação para a semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, e vem de derrota por 1 a 0 para o rival Botafogo. O técnico Abel Braga já começa a ser pressionado.

Além do Vasco, outros clubes brasileiros que estão na Sul-Americana são: Atlético-MG, Bahia, Goiás, Fluminense e Fortaleza. O Independiente Del Valle, do Equador, é o último campeão do torneio.