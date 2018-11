Vasco x Palmeiras: onde assistir, escalações e horário do possível jogo do título

Vasco e Palmeiras se enfrentam em São Januário, no Rio de Janeiro, neste domingo, às 17h, em uma partida bastante importante do Campeonato Brasileiro. Os times se encontram na 37ª rodada em jogo que pode valer o título. Para ser campeão sem depender de outros resultados, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari precisa apenas vencer para confirmar o decacampeonato. O paranaense Rafael Traci será o árbitro.

Vasco x Palmeiras terá transmissão às 17h pela TV Globo (para São Paulo) e acompanhamento em tempo real no Estado. O Palmeiras defende a sequência invicta de 21 jogos e vem de uma vitória importante por 4 a 0 sobre o América-MG, no Allianz Parque. O Vasco, por sua vez, também conseguiu um grande resultado, ao ter batido o São Paulo por 2 a 0, na quinta. A equipe carioca acaba com o risco de rebaixamento se bater o Palmeiras.

O Palmeiras não tem problemas para escalar o time. O meia Gustavo Scarpa cumpriu suspensão contra o América-MG e está de volta. As mudanças devem ser na defesa. O setor costuma passar por um rodízio promovido por Felipão e deve ser a vez de Antônio Carlos e Edu Dracena formarem a dupla titular. No ataque, Deyverson se destacou no último jogo e é favorito a aparecer entre os titulares.

No Vasco o técnico Alberto Valentim voltará a comandar o time do banco de reservas, já que estava suspenso na última rodada. A principal dúvida é no gol. O uruguaio Martin Silva retornou de compromissos com a seleção do seu país, mas agora tem um concorrente na posição. Fernando Miguel atuou bem contra o São Paulo e pode ser mantido na formação titular.

Escalações de Vasco x Palmeiras

Vasco: Fernando Miguel (Martín Silva), Luiz Gustavo, Werley, Leandro Castan e Henrique; Desábato, Andrey, Pikachu, Thiago Galhardo e Kelvin; Maxi López. Técnico: Alberto Valentim

Palmeiras: Weverton, Jean, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Moisés e Lucas Lima; Gustavo Scarpa, Dudu e Deyverson. Técnico: Luiz Felipe Scolari