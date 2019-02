Vasco x Resende: onde assistir ao vivo a partida pela Taça Guanabara

Após quase uma semana sem jogos no Rio de Janeiro, em razão da tragédia no CT do Flamengo, o futebol carioca tenta voltar aos gramados. Vasco e Resende se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio do Maracanã, pela semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Onde assistir Vasco x Resende?

Vasco x Resende terá transmissão da TV Globo (Rio e Nordeste) e transmissão em tempo real do Estado. A partida estava marcada inicialmente para ocorrer no domingo, mas foi adiado após o incêndio ocorrido no CT do Flamengo, na sexta-feira, quando dez garotos das categorias de base do clube morreram e outros três ficaram feridos.

A partida também correu o risco de ser adiada nesta quarta-feira. Desta vez, o problema são as fortes chuvas que estão caindo no Rio de Janeiro e que tem causado transtornos pela cidade. Apesar das ameaças, a partida foi confirmada pela Federação Carioca.

O Vasco vem de uma sofrida classificação na Copa do Brasileiro. Em Juazeiro, o time comandado por Alberto Valentim empatou em 2 a 2 com o Juazeirense, com um gol de pênalti nos minutos finais, e evitou a eliminação precoce no torneio. A equipe terminou a fase de grupos do Carioca como líder do Grupo B, com 15 pontos.

O Resende chega na semifinal como a grande surpresa da competição após eliminar o Botafogo na fase de grupos. Na última rodada, a equipe do interior do Rio derrotou o Bangu por 3 a 0 e garantiu a classificação. A outra semifinal será realizada entre Flamengo x Fluminense, na quinta-feira.