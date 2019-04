Vasco x Santos: onde assistir ao vivo na TV e online ao jogo

Vasco e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil. No primeiro confronto, os paulistas venceram por 2 a 0.

Onde assistir Vasco x Santos ao vivo?

Para se classificar, o time carioca, que acaba de perder o técnico Alberto Valentim, demitido, precisará vencer por três gols de diferença para seguir na competição. Se vencer por dois gols, a decisão será nos pênaltis.

O Vasco ainda lamenta a perda do título do Campeonato Carioca para o Flamengo. No domingo, o Gigante da Colina foi derrotado por 2 a 0. Já o Santos caiu na semifinal do Paulista para o Corinthians, então tem tido um tempo livre para treinar e se preparar para o jogo e a sequência da temporada.

