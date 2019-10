Vasco x Santos: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Embalados por vitórias em seus últimos compromissos no Campeonato Brasileiro, Vasco e Santos se enfrentam neste sábado, às 17 horas, no estádio de São Januário, pela 23ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere e contará com tempo real do Estado.

Após superar o Atlético-MG na última quarta-feira, o Vasco ascendeu ao 13º lugar no Brasileirão, passando a mirar uma vaga na próxima Copa Sul-Americana. Já o Santos derrotou o CSA no último fim de semana e agora espera ampliar a recuperação para se consolidar no G4.

Últimos jogos do Vasco:

02/10 - Atlético-MG 1 x 2 Vasco

29/09 - Corinthians 1 x 0 Vasco

22/09 - Vasco 1 x 1 Athletico-PR

14/09 - Chapecoense 1 x 2 Vasco

07/09 - Vasco 0 x 2 Bahia

Últimos jogos do Santos: