Vasco x São Paulo: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

O Vasco recebe o São Paulo neste domingo, às 16h (horário de Brasília), em São Januário, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca ocupa 15º lugar na tabela, com 17 pontos, enquanto a equipe tricolor é a quarta colocada, com 30 pontos.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Brasileirão

​O Vasco vem de derrota por 4 a 1 para o Flamengo , no último sábado. Antes do clássico, a equipe vinha em uma sequência e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo vem de cinco vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Após a parada para a Copa América, a equipe não perdeu: conquistou 16 pontos dos 18 disputados. Na última quarta-feira, o time venceu o Athletico-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada, em jogo adiado da 13ª rodada.