Vasco x São Paulo: onde assistir ao vivo, escalações e horário

Vasco e São Paulo jogam nesta quinta-feira, às 20h, em São Januário, uma partida decisiva para as ambições das duas equipes no Campeonato Brasileiro. Os cariocas buscam se afastar da zona de rebaixamento enquanto os paulistas, já garantidos na Libertadores do ano que vem, tentam a classificação direta para a fase de grupos.

Vasco x São Paulo terá transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O Vasco vem de derrota para o Corinthians por 1 a 0, na Arena, em Itaquera, resultado que deixa a equipe em situação bastante delicada e flertando com o rebaixamento.

Por outro lado, o São Paulo derrotou o Cruzeiro por 1 a 0 no sábado, garantiu matematicamente sua classificação para a próxima Libertadores, mas ainda busca ficar entre os quatro primeiros, para ter a vantagem de entrar na competição continental diretamente na fase de grupos.

Escalações de Vasco x São Paulo

Vasco: Fernando Miguel; Luiz Gustavo, Henriquez, Leandro Castán e Henrique; Willian Maranhão, Andrey e Thiago Galhardo; Yago Pikachu, Maxi López e Kelvin. Técnico: Alberto Valentim.

São Paulo: Jean; Bruno Peres, Arboleda, Rodrigo Caio (Anderson Martins) e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Everton, Helinho e Diego Souza (Tréllez). Técnico: André Jardine (interino).