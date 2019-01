Vasco x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelas quartas da Copinha

Vasco e Volta Redonda jogam nesta sexta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O vencedor do duelo, que será realizado no estádio do Canindé, vai enfrentar o ganhador de Corinthians x Grêmio, que também jogam na sexta-feira, às 21h30.

Vasco x Volta Redonda terá transmissão da SporTV. O duelo carioca coloca frente a frente um time tradicional (Vasco) contra a maior surpresa da competição até o momento. O Volta Redonda já passou, entre outros, por Atlético-MG e Goiás.

Jogos do Vasco na Copinha 2019

Coritiba 0 x 3 Vasco (oitavas)

Vasco 5 x 1 Manthiqueira (terceira fase)

Vasco 4 x 0 Juventude (segunda fase)

Taubaté 0 x 1 Vasco (terceira rodada da fase de grupos)

Tubarão 0 x 0 Vasco (segunda rodada da fase de grupos)

Vasco 4 x 1 Carajás (primeira rodada da fase de grupos)

Jogos do Volta Redonda na Copinha 2019

Atlético-MG 0 x 2 Volta Redonda (oitavas)

Volta Redonda 2 x 1 Portuguesa (terceira fase)

Goiás 0 x 1 Volta Redonda (segunda fase)

Volta Redonda 1 x 0 Santo André (terceira rodada da fase de grupos)

Portuguesa 1 x 0 Volta Redonda (segunda rodada da fase de grupos)

Paraná 0 x 1 Volta Redonda (primeira rodada da fase de grupos)