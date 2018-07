'Vassoura nova', Nathan mantém humildade no Palmeiras

Um dos jogadores que mais tem se destacado nas últimas partidas pelo Palmeiras é o zagueiro Nathan. O garoto de apenas 19 anos teve uma rápida ascensão e hoje se tornou titular absoluto da equipe, a ponto de deixar o experiente Lúcio no banco de reservas. Apesar de toda badalação e da convocação para a seleção brasileira Sub-21, o defensor garante continuar o mesmo e tem consciência de que ainda precisa fazer muita coisa para ter uma carreira consolidada.

"Sempre falo que sou vassoura nova e tenho muito chão para varrer. Estou pronto para tudo que tiver que aprender com o Lúcio e com os jogadores mais experientes", disse o zagueiro, que apesar da disputa, faz questão de destacar o quanto tem Lúcio como ídolo. "Tenho que agradecer a ele por tudo que fez por mim. Desde que cheguei, é um cara que me ajudou bastante, ensinando e mostrando o posicionamento, que é bem diferente do que eu jogava", explicou o garoto.

Na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, Nathan apareceu como volante, mas também sempre jogou de zagueiro. A fama repentina já faz com que o garoto passe a ser reconhecido nas ruas e, embora se divirta e goste da situação, sempre faz questão de afirmar que tudo isso não faz ele mudar o jeito de ser.

"Já estou sendo reconhecido nas rusas, mas não me considero titular. A titularidade vem semana após semana. Sou bem novo e tenho muito que aprender ainda. Não me incomodo se tiver que voltar para o banco e continuo sendo a mesma pessoa, que nunca foi de ficar esbanjando. Mudou o meu contrato, mas continuou o mesmo", garantiu.

Nathan tinha contrato com o Palmeiras até dezembro de 2015. Com a ascensão ao time profissional, a diretoria o chamou para renovar contrato e o vínculo foi estendido até o fim de 2018.