Vaticano anuncia que papas não assistirão à final juntos O papa Francisco prometeu à presidente Dilma Rousseff que permaneceria neutro se a Argentina chegasse à final da Copa. Ele terá agora de manter a promessa com a Alemanha do papa emérito Bento XVI. A final do Mundial entre Argentina e Alemanha vai confrontar a paixão desportiva de dois papas vivos pela primeira vez. O argentino Francisco, de 77 anos, nascido Jorge Bergoglio, é conhecido por ser um grande fã de futebol, especialmente da equipe de Buenos Aires San Lorenzo de Almagro.O papa Bento XVI, de 87 anos, que se aposentou em fevereiro do ano passado, é mais associado à imagem de um teólogo estudioso que ajudou a impor a doutrina da Igreja nos últimos 30 anos. Bento XVI, ou Joseph Ratzinger, nasceu na cidade bávara de Marktl. "Ambos querem que a melhor equipe vença", disse o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi. Os dois papas provavelmente não vão se encontrar para assistir ao jogo no domingo, embora Francisco "deva assisti-lo", afirmou Lombardi. Cartoons e imagens de Photoshop dos dois papas assistindo à final se tornaram virais nas redes sociais. As Irmãs Dominicanas disseram em um post no Twitter no dia 8 de julho que estavam "sonhando" com uma final de Copa do Mundo entre Alemanha e Argentina assistida pelos dois papas juntos. "Este jogo é extraordinário por uma razão: Ratzinger é o Beckenbauer da Igreja, ele é um homem que jogou toda a sua vida em sua própria metade de campo, ele é conservador", disse Piero Schiavazzi, jornalista que cobre o Vaticano. "Por outro lado, há um homem, Bergoglio, que passou toda a sua vida na metade do campo do adversário, ele representa a Igreja que vai além de seus limites."