Suposta nova terceira camisa do Palmeiras cinza vaza na internet

Uma suposta nova terceira camisa do Palmeiras circula na internet. A grande novidade do uniforme é a cor prateada, cinza, no peito, onde também está desenhada a Taça de Savoia, primeira conquista na história do clube. Não existe lançamento previsto para novos modelos de acordo com informações oficiais, entretanto, a expectativa é que o uniforme seja confirmado nos próximos dias, pegando carona na boa fase do time e na empolgação de sua torcida, que tem lotado o Allianz Parque.

Em abril, uma imagem de Zé Roberto com uma camisa cinza, que parecia ser muito parecida com que a que vazou atualmente, também foi divulgada, mas nada foi anunciado pelo clube. Palmeiras e Adidas continuam negociando uma renovação de contrato, mas as conversas esfriaram nas últimas semanas. Existe uma divergência nos valores ofertados e pedidos e a Puma entrou na disputa com uma boa proposta para o clube alviverde - os valores não foram divulgados.

A questão é que a Adidas não quer aumentar o valor da cota do Palmeiras, que pede uma revisão na parceria por ser um dos clubes que mais vendem camisas oficiais no Brasil. Depois que lançou o novo estádio, o Palmeiras reabriu sua lojinha perto das bilheterias na Rua Palestra Itália, ao lado do portão principal do clube.