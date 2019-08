Vazamento de água na Arena Corinthians interdita dois andares do estádio

O nono andar do setor Oeste da Arena Corinthians foi totalmente interditado nesta quarta-feira, data do duelo com o Goiás pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O clube informou que houve um vazamento de água no local. Com isso, os torcedores que compraram ingressos para a Oeste Superior tiveram de ser deslocados para a parte inferior, cuja a entrada fica no quarto andar.

O problema afetou também outros locais. Parte do sexto andar, onde fica o camarote da diretoria, também foi interditada. Tapumes foram colocadas para impedir a passagem de torcedores. Os funcionários do clube informaram que tratava-se de reformas programadas.

Um bloco de gesso caiu no nono andar na segunda-feira e o clube tratou de interditar todo o andar, que conta também com quatro lanchonetes. Os jornalistas foram impedidos de acessar o local. Ainda não há definição de quando o problema será resolvido.

Confira a nota oficial do Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista informa que no dia (6/8) um provável vazamento no sistema hidráulico ocasionou problemas no forro de parte do 9º andar da Arena Corinthians. A equipe de manutenção predial, em conjunto com a construtora, está avaliando as ações necessárias para recuperar o dano material. A Arena Corinthians reitera seu compromisso com a transparência e segurança de todos os frequentadores do estádio.