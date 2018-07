Vazamento de informações sobre os treinos preocupa Dorival Junior no Santos O vazamento de informações para os rivais foi o principal motivo para o técnico Dorival Junior ter feito um treinamento secreto na manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé, antes de enfrentar o Figueirense pelo Campeonato Brasileiro. Normalmente, o treinador faz treinos fechados à imprensa apenas antes de jogos decisivos, como na semifinal contra o São Paulo pela Copa do Brasil.