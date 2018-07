Vecchio alerta Santos para não repetir erros na Libertadores

O meia argentino Vecchio destacou neste sábado a boa atuação do Botafogo na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no Engenhão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, resultado que encerrou uma sequência de invencibilidade de 17 partidas do time paulista.

Ainda assim, apesar de elogiar o adversário, o argentino acrescentou que o Santos não pode cometer os mesmos erros na próxima quarta-feira, quando recebe o Barcelona de Guayaquil no jogo da volta das quartas de final da Copa Libertadores - o primeiro duelo terminou empatado por 1 a 1.

"Futebol é assim, jogamos contra um time arrumado hoje (sábado) e tivemos uma complicação em dez minutos, quando sofremos dois gols", avaliou Vecchio, lembrando os minutos finais do primeiro tempo. "Mas o importante é corrigir para quarta-feira. A Copa Libertadores não perdoa."

Recuperado de uma contusão na coxa direita que o afastou dos gramados desde o final de julho, Vecchio falou também sobre a possibilidade de substituir Lucas Lima, que se lesionou e ainda não está confirmado para o confronto. "Primeiro, dou graças a Deus por voltar após 60 dias. E voltar bem", disse.

"Vai ficar uma dúvida para o treinador (Levir Culpi, sobre a possível ausência de Lucas Lima), mas mostrei que estou bem, que fisicamente estou bem. Depois ele decide o que fazer", completou o argentino.