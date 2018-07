Vecchio comemora rápida adaptação e vê time do Santos em ascensão

Titularpela primeira vez no time do Santos, o meia argentino Emiliano Vecchio aprovou sua atuação na vitória por 3 a 0 sobre o Gama, na quarta-feira, e acredita que a equipe alvinegra tem tudo para evoluir ao longo da temporada. Substituto de Lucas Lima, machucado, o jogador disse ter assimilado rapidamente ao que pedia o técnico Dorival Júnior e que isso facilitou para sua atuação.

“O Dorival foi muito claro no que me pediu com relação ao meu posicionamento. Consegui assimilar a ideia bem rápido. Mas ainda creio que podemos mais, com o decorrer dos jogos”, disse o meia.

Lucas Lima se recupera de um edema na coxa esquerda e não tem previsão para retornar aos gramados. Vecchio espera aproveitar prováveis novas oportunidades para mostrar ainda mais serviço e tentar mostrar para Dorival Júnior que pode ser útil.

“Sou um meia mais clássico, que gosta de fazer o time jogar, movimentando a bola o mais rápido possível. Acredito que, por ter começado uma partida após quase quatro meses, fui bem. Claro, que com a qualidade e a ajuda dos meus companheiros e a confiança da comissão técnica, ficou mais fácil”, analisou.